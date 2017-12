Drie doden door lawines in Zwitserse Alpen

In de Zwitserse Alpen zijn de afgelopen dagen drie mensen omgekomen door lawines. De slachtoffers zijn twee Zwitsers en een Fransman, meldt de politie.

In de zuidelijke deelstaat Wallis kwam een 29-jarige vrouw om het leven. Ze was zaterdag met twee anderen gaan hiken toen het gezelschap op 2900 meter hoogte in de buurt van Saint-Luc verrast werd door een schuivende sneeuwmassa. Een van hen kon zich bevrijden en belde om hulp, waarop ze werden gered. De vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis.

In dezelfde deelstaat kwam maandag een man om het leven die aan het skiën was op de Hofathorn. De 39-jarige werd onder een laag sneeuw bedolven. Ondanks snelle hulp van vrienden overleed hij ter plekke.

Op de berg Glattwang in het oosten van Zwitserland verongelukte zaterdag een 31-jarige Fransman. Tijdens een beklimming werd hij door een lawine meegenomen. Reddingswerkers vonden zijn lichaam zondag terug in een ravijn.