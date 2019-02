Drie doden door instorten pand in Luxor

Door het instorten van een pand van drie verdiepingen in de Zuid-Egyptische stad Luxor zijn dinsdag drie mensen om het leven gekomen, een 70-jarige Duitse toeriste en twee meisjes uit Egypte. Dat heeft een veiligheidsfunctionaris bevestigd. Zeker dertien personen werden met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Sommigen mochten na behandeling naar huis of hotel.

Het gebouw, opgetrokken uit bakstenen van leem, stortte door nog onbekende oorzaak plotseling in, net toen een groep toeristen voorbij liep die de wijk bezichtigde. Luxor is een geliefd vakantieoord met onder meer de graftombe van farao Toetanchamon in de Vallei van de Koningen.