Drie doden door hantavirus in VS

Drie mensen in de Amerikaanse staat Washington zijn sinds februari overleden aan de gevolgen van het zeldzame hantavirus, dat door knaagdieren wordt overgebracht. In totaal zijn vijf mensen besmet geraakt. Het is de ergste uitbraak van het virus in de staat Washington sinds achttien jaar.

De slachtoffers in de meest recente uitbraak zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van twintig tot vijftig jaar, laat een woordvoerder van de lokale gezondheidsautoriteiten weten.

Het virus wordt overbracht via uitwerpselen en urine van de hertmuis. Mensen die geïnfecteerd zijn met het hantavirus, kunnen koorts, buikpijn, bloedingen, een shock en nierfunctiestoornissen krijgen.