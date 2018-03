Door een explosie in een huis in Catania op Sicilië zijn drie mensen om het leven gekomen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn onder de doden twee brandweermannen en een man die zich op dat moment in de woning in de historische binnenstad bevond.

De reddingsdiensten waren gealarmeerd vanwege een mogelijke gaslek. Toen brandweerlieden de woning wilden binnengaan, werden ze verrast door een grote explosie. Nog twee andere brandweermannen raakten vanwege de knal gewond.