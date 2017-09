Drie doden door botsing auto met een beer

Bij een botsing van een terreinwagen met een beer in de Amerikaanse staat Colorado zijn vrijdag drie mensen om het leven gekomen. Twee van de slachtoffers waren kinderen van zeven en vijftien jaar oud. Vier andere passagiers zijn zwaar gewond geraakt.

De SUV had volgens de lokale zender 9News de beer geramd nabij de stad Rifle op de Interstate 70 en was vervolgens meerdere keren over de kop geslagen. De passagiers, die volgens de politie geen riemen om hadden, werden uit de wagen geslingerd. Een 63-jarige man en het zevenjarige kind stierven ter plekke. Het vijftienjarige meisje overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De beer overleefde de botsing niet.