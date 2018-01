Drie doden door bomaanslag in zuiden Thailand

Op een markt in de zuidelijke provincie Yala in Thailand zijn drie mensen om het leven gekomen door een bomexplosie. Nog eens 18 mensen raakten gewond, meldt de Thaise veiligheidsdienst. De bom was vastgemaakt aan een motorfiets. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist.

Het zuiden van Thailand wordt vaker opgeschrikt door geweld. Het Aziatische land is overwegend boeddhistisch, maar de drie zuidelijke provincies Pattani, Yala en Narathiwat hebben een islamitische meerderheid. Het is daar sinds 2004 zeer onrustig. Sinds die tijd zijn meer dan zesduizend mensen omgekomen.

Vorig jaar was het relatief rustig. Het regime in Bangkok heeft toen geprobeerd met de rebellen te onderhandelen, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen.