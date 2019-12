Drie doden bij schietpartij gevangenis Honduras

Bij een schietpartij in een gevangenis in de Hondurese stad Tela zijn zeker drie mensen omgekomen. Volgens lokale media kan het dodental nog oplopen, omdat er ook mensen gewond zouden zijn geraakt.

De gevangenis bracht naar buiten dat de reden achter het geweld nog niet bekend was, maar politiebronnen zeggen tegen lokale media dat het om een benderuzie gaat.

In Hondurese gevangenissen zijn vaak geweldsincidenten, doordat de gevangenissen overvol zitten. Het gaat vaak om ruziënde bendes die de controle over de gevangenis in handen willen krijgen.

Ook buiten de gevangenismuren is er sprake van veel bendegeweld in het Midden-Amerikaanse land. Door het toenemende aantal incidenten is het een van de meest gewelddadige landen ter wereld geworden.