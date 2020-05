Drie doden bij crash militaire helikopter nabij Moskou

Drie Russische militairen zijn omgekomen bij een crash van de helikopter waar zij inzaten. Dat melden Russische staatspersbureaus. De Mi-8 helikopter stortte op 20 kilometer van het dorp Klin neer. Klin ligt net buiten Moskou.

Het ministerie van Defensie bevestigt de crash, maar wil niet zeggen hoeveel doden er zijn gevallen. De Russische persbureaus baseren zich op lokale hulpdiensten.

De helikopter had geen ammunitie of explosieven aan boord. Het toestel stortte volgens het ministerie van Defensie waarschijnlijk neer vanwege een technisch mankement. Om de precieze oorzaak vast te stellen is een speciaal team naar de plek van de crash gestuurd.

De Mi-8 wordt geregeld gebruikt voor personenvervoer.