Drie dagen nationale rouw in Spanje

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Rajoy reageerde daarmee op de aanslagen in Barcelona en Cambrils.

Rajoy reisde direct na de aanslagen naar Barcelona en zei dat de stad was „geraakt door jihadistisch terrorisme net als andere steden in de wereld”. Hij voegde daaraan toe: „Terroristen zullen nooit een verenigd volk overwinnen dat de vrijheid verkiest boven barbaarsheid. Heel Spanje leeft mee met de slachtoffers en hun familie.”

Het Spaanse koningshuis verklaarde via Twitter dat vrijdag een minuut stilte in acht wordt genomen op het Plaza de Catalunya, in de buurt van het gebied in Barcelona waar donderdagavond een busje inreed op voetgangers. Dat gebeurt volgens de zender RTVE om 12.00 uur.