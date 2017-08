Drie bergbeklimmers verongelukt in Zwitserland

Drie bergbeklimmers zijn donderdag op de berg Piz Bernina in het Zwitserse Graubünden om het leven gekomen, meldden Zwitserse media vrijdag. De groep viel op een hoogte van 3600 meter zo’n 300 meter naar beneden. Andere klimmers waren getuige van de val en alarmeerden de reddingsdiensten.

Door vallende stenen op de plaats van het ongeval was het niet mogelijk de drie donderdag te bergen. Dat is pas vrijdag met een helikopter gebeurd. De precieze oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Ook de nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Afgelopen woensdag verongelukte een 32-jarige alpiniste uit Duitsland op de Piz Bernina.