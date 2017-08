Drie bendeleden dood bij schietpartij Moskou

Drie leden van de Moskouse ‘GTA-bende’ zijn dinsdag door een schietpartij in een rechtbank in Moskou om het leven gekomen. Dat meldde het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee bendeleden zijn volgens Interfax zwaargewond.

De vijf waren verdachten in een rechtszaak tegen ’GTA’-bendeleden. Het incident begon met een van de verdachten die een bewaker aanviel en hem begon te wurgen. Hierdoor konden de andere vier verdachten vrijkomen waarne ze probeerden de wapens van de agenten af te pakken. Een van de agenten heeft daarop alarm geslagen en om versterking gevraagd.

De schietpartij begon op de derde verdieping waarbij ook twee agenten, een man en een vrouw, gewond zijn geraakt.

De ‘GTA-bende’ heeft in de periode van mei tot november 2014 op wegen in de omstreken van Moskou overvallen en moorden gepleegd. De bende van vermoedelijk negen leden heeft zijn naam te danken aan de overeenkomst met het computerspel Grand Theft Auto. In het spel staat criminaliteit en vrijheid van de speler centraal. Volgens de Russische recherche heeft de bende zestien overvallen en zeventien moorden op zijn naam staan.