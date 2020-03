Drie Belgische cipiers gewond door gevangenisopstand

Door een opstand in een gevangenis in de Belgische plaats Lantin, vlakbij Luik, zijn drie cipiers gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Ze werden door meerdere gedetineerden aangevallen. Dat zegt een woordvoerder van de christelijke vakbond CSC.

Na een wandeling probeerden diverse gevangenen een muur te beklimmen. Een van hen viel en raakte gewond. Toen gevangenispersoneel hem te hulp kwam, werden zij aangevallen door gedetineerden. Drie cipiers raakten gewond.

Zes gevangenen hebben zich op het dak verschanst. Het gevangenispersoneel heeft ondersteuning gekregen van de politie.

De opstand is waarschijnlijk een gevolg van de strenge maatregelen die sinds kort gelden in Belgische gevangenissen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Gevangenen zitten dagelijks 23 uur in hun cel, bezoeken en andere activiteiten zijn geschrapt.

Uit protest tegen het incident gaat het personeel vanaf vrijdag om 22.00 uur in staking. 24 uur lang draait de instelling met een minimumbezetting.