Drie Amerikaanse soldaten zijn bij een training in de staat Georgia om het leven gekomen. Tijdens een oefening kantelde een gepantserd infanterievoertuig. Daarbij raakten ook drie militairen gewond. Dat meldt het Amerikaanse leger.

Het leger spreekt over een ‘hartverscheurende dag’. Het ongeluk gebeurde op het Fort Stewart-Hunter Army Airfield in het zuidoosten van Georgia. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk.