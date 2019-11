Drie aanhoudingen om ‘Ibizagate’ Oostenrijk

Een half jaar na het schandaal dat de Oostenrijkse regering ten val bracht, hebben de autoriteiten daar drie verdachten opgepakt. Zij worden volgens aanklagers verdacht van afpersing. Het gaat voor zover bekend om de eerste aanhoudingen in de zaak.

Aanklagers hebben de identiteit van de verdachten niet bekendgemaakt, maar Oostenrijkse media berichten dat het gaat om twee mannen en een vrouw. Zij zouden samenwerken met een privédetective die wordt gezien als het brein achter de affaire, die bekendstaat als „Ibizagate”. Het zou de bedoeling zijn geweest zo’n 400.000 euro te eisen van toenmalig kopstuk Heinz-Christian Strache van de FPÖ-partij.

Strache was in 2017 met verborgen camera’s gefilmd in een gehuurde villa op Ibiza. Daar sprak de prominente politicus met een vrouw die zich presenteerde als een vermogende Russin. Strache leek bereid te zijn haar overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor hulp bij de verkiezingscampagne. De beelden zijn uiteindelijk doorgespeeld aan de media.