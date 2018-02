Drie aanhoudingen na aanslagen Spanje

De Franse politie heeft drie personen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de terroristische islamistische aanslagen in de Spaanse regio Catalonië afgelopen augustus.

De drie zouden volgens de Spaanse overheid banden hebben met Driss Oukabir, die in Spanje in hechtenis zit. Hij wordt beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie en moord voor zijn aandeel in een aanslag met een bestelwagen in Barcelona waardoor in augustus veertien mensen om het leven kwamen.

De verdachten werden gearresteerd in de Franse regio’s Gard en Tarn. De politie voerde ook verschillende huiszoekingen uit op Franse adressen, zei het ministerie.

Een terrorist reed op 17 augustus met een gehuurd voertuig in op een mensenmassa op de beroemde boulevard Las Ramblas in Barcelona. Behalve veertien doden vielen er meer dan honderd gewonden. Een dag later schoot de politie vijf mensen dood in Cambrils, langs de kust bij Barcelona, nadat ze met hun auto waren ingereden op voetgangers en politieagenten. Daarbij kwam een vrouw om het leven.