Dresden roept ‘nazi-noodtoestand’ uit

De Oost-Duitse plaats Dresden heeft officieel de ‘nazi-noodtoestand’ uitgeroepen. In de gemeenteraad stemde een meerderheid voor een resolutie die extreemrechtse toestanden in de stad moet terugdringen.

„Deze stad heeft een probleem met nazi’s”, zei wethouder en initiatiefnemer van de resolutie Max Aschenbach. Dresden heeft met veel extreemrechtse acties te maken, die vaak uitlopen op geweld. De rechtse Pegida-beweging, die ook in Nederland bestaat, werd bijvoorbeeld in 2014 opgericht in Dresden. De groep demonstreert daar nog wekelijks en is geregeld betrokken bij geweld.

Het besluit moet de democratische cultuur in Dresden versterken. Ook moet het minderheden beter beschermen tegen rechts geweld.