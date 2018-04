Dreiging voorbij, Mont-Saint-Michel weer open

Het rotsachtige toeristeneiland Mont-Saint-Michel is zondag halverwege de middag weer open voor het publiek nadat het gebied zondagochtend moest worden ontruimd vanwege een man die gedreigd had een politieagent dood te schieten.

Veiligheidsmedewerkers hebben urenlang de gebouwen in Mont-Saint-Michel doorzocht, maar uiteindelijk geen verdachte gevonden. Ook enkele auto’s bij de toegangsweg naar Mont-Saint-Michel zijn doorzocht. Bij de zoektocht naar de man werd ook een helikopter ingezet. Het is niet bekend of de man gewapend was en of hij terroristische motieven had.

De toeristische trekpleister Mont-Saint-Michel is een kasteeleiland in de Franse streek Normandië dat droogvalt bij laagwater. Het trekt jaarlijks een miljoen belangstellenden.