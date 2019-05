„Dreiging terreuraanslagen Sri Lanka voorbij”

Bij de autoriteiten op Sri Lanka is de angst voor meer islamitische terreurdaden geweken. Legercommandant Mahesh Senanayake zei vrijdag dat de dreiging nu tot een minimum is beperkt. De veiligheidsdiensten hebben het netwerk dat in verband kon worden gebracht met de bomaanslagen op paaszondag zo goed als ontmanteld.

Volgens Senanayake is aangetoond dat de verantwoordelijke personen banden hadden met Islamitische Staat. Het moet nog worden uitgezocht hoe diepgaand die contacten waren. „Er is een internationale link, dus we houden ons bezig met die lijnen. Het staat vast dat er een verbinding is met IS, maar dat betekent niet dat het een directe IS-aanval was. We proberen vast te stellen hoe sterk de verwevenheid is om onze strategie daarop af te stemmen.”

De legerleider verwacht dat het leven de komende dagen zijn normale gang zal hernemen en dat de militairen snel zullen terugkeren naar de kazernes.