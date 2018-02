Dreigend verbod op besnijdenis jongens IJsland

IJsland wordt mogelijk het eerste land in Europa dat rituele besnijdenis bij jongens verbiedt. De Joodse gemeenschappen van de Scandinavische landen hebben gezamenlijk protest aangetekend tegen een wetsvoorstel van parlementslid Silja Dogg-Gunnarsdottir.

Het parlement van IJsland buigt zich over een voorstel dat besnijdenis enkel nog om medische redenen wil toestaan. Het initiatief komt vanuit de linkse Progressieve Partij, maar lijkt steun te gaan krijgen van een meerderheid van het parlement. Als de wet erdoor komt, kunnen overtreders tot zes jaar gevangenisstraf krijgen.

Het wetsvoorstel noemt besnijdenis bij jongens een schending van het VN-kinderrechtenverdrag. Dat bepaalt onder meer dat de overheid een kind moet beschermen tegen lichamelijk en geestelijk letsel. Het eveneens benoemde recht van ouders om hun kind zelf op te voeden is volgens voorstanders van de wet ondergeschikt aan de rechten van het kind.

Vanuit Joodse en islamitische gemeenschappen is er bezorgd gereageerd op het wetsvoorstel. IJsland telt op een totaal van een kleine 335.000 inwoners naar schatting zo’n 250 Joodse burgers en ongeveer 1500 moslims.

Leiders van de Joodse gemeenschappen van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden wijzen er in een open brief op dat besnijdenis „een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, rite in de hedendaagse Joodse traditie is.”

Als de wet erdoor komt, zal dat volgens de Joodse leiders dermate afschrikwekkend werken dat zich in IJsland „gegarandeerd” nooit een Joodse gemeenschap zal ontwikkelen. De Joden in het land zijn momenteel niet in een verband verenigd.

De leiders zeggen zich ervan bewust te zijn dat ze zich in de interne zaken van IJsland roeren, maar dat is volgens hen noodzakelijk omdat „u op het punt staat het Jodendom aan te vallen op een manier die de Joden in de hele wereld aangaat.”

De islamitische gemeenschap heeft eveneens protest tegen de ophanden zijnde wet aangetekend. Volgens imam Ahmed Seddeeq van het Islamitische Cultureel Centrum in IJsland is besnijdenis „deel van ons geloof.” „Het is iets wat onze religie raakt en ik geloof dat dit in strijd is met de vrijheid van godsdienst.”

De tegenstanders krijgen steun van de lutherse bisschop van Reykjavik, Agnes M. Sigurdardottir. „Als de wet wordt aangenomen, bestaat het gevaar dat Jodendom en islam gecriminaliseerde religies zullen worden”, waarschuwde ze. We moeten dergelijke vormen van extremisme vermijden.”

Jongensbesnijdenis is nog overal in Europa legaal, maar er is in meerdere landen discussie over. De Nederlandse artsenorganisatie KNMG is voor een verbod, evenals bijvoorbeeld het Belgische Comité voor Bio-Ethiek, een overheidsinstantie. De Raad van Europa nam in 2013 een niet-bindende resolutie aan waarin lidstaten het advies krijgen om rituele jongensbesnijdenis niet zonder meer toe te staan.