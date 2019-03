Dreigementen Duitse gemeenten uit rechtse hoek

De bedreigingen van gemeentehuizen in Duitsland lijken uit kringen van extreemrechts te komen. Volgens een woordvoerder van de openbaar aanklager in Berlijn wijzen de teksten van de dreigementen daarop, al is niet duidelijk wie verantwoordelijk is.

In de nacht van maandag op dinsdag kregen diverse gemeenten bommeldingen. In verschillende plaatsen werd daarop het gemeentehuis ontruimd. In Augsburg, ten noordwesten van München, rukte bijvoorbeeld de politie met man en macht uit en werd het openbaar vervoer rond het plein voor het gemeentehuis gestopt. Ook in Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern, Neunkirchen en Rendsburg werden raadhuizen ontruimd.

Er is geen melding gemaakt van een reëel gevaar en de maatregelen zijn volgens de autoriteiten uit voorzorg genomen na de dreigementen aan het adres van gemeenten die via e-mail zijn verstuurd. Op talrijke plaatsen is met behulp van speurhonden naar explosieven gezocht. Voor zover bekend heeft dat niets opgeleverd.

Al maanden zijn in heel Duitsland overheden, rechtbanken, politici, advocaten en stations doelwit van dreigementen per e-mail geweest. Volgens justitie in Berlijn gaat het inmiddels om meer dan honderd gevallen. Volgens lokale media zijn e-mails ondertekend met ‘Nationalsozialistische Offensive’ of ‘ Wehrmacht’.