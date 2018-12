Dramatische pleidooien bij aftrap klimaattop

De officiële opening van de internationale klimaattop in Polen is maandag gepaard gegaan met een serie dramatische waarschuwingen. Secretaris-generaal António Guterres van Verenigde Naties zei dat „we het ons niet kunnen permitteren te falen in Katowice”.

De VN-chef waarschuwde dat de politieke wil om klimaatverandering aan te pakken is weggeëbd na de historische top in Parijs in 2015. Hij vindt dat veel meer ambitie nodig is. De Portugees hield de vertegenwoordigers van de bijna tweehonderd staten op de top voor dat „dit voor veel mensen, regio’s en zelfs landen al een kwestie van leven of dood is”.

Ook de Britse televisiemaker en bioloog David Attenborough kwam aan het woord. Hij noemde klimaatverandering de grootste bedreiging voor de mensheid in duizenden jaren. „Het voortbestaan van onze beschavingen en de natuurlijke wereld waar we afhankelijk van zijn, ligt in jullie handen”, zei Attenborough tegen de aanwezige wereldleiders.