Drama in Boedapest: vlak bij de oever verdrinken

In luttele seconden in levensgrote problemen zitten. Dat overkwam de 35 opvarenden woensdagavond in Boedapest. Ze zaten in de rondvaartboot die kapseisde op de rivier de Donau, ter hoogte van het beroemde parlementsgebouw in de Hongaarse hoofdstad. Het 26 meter lange vaartuig kwam woensdagavond rond 22.00 uur in aanvaring met een 135 meter lang cruiseschip.

Op internet zijn bewegende beelden te zien van het drama. Het heeft iets van een zich traag voltrekkende ramp. In een zee van lichtjes van af en aan varende boten. Te zien is hoe het cruiseschip op de rivier onder een brug de rondvaartboot ramt. Vlak bij de oever. In het zicht van monumentale gebouwen.

Slechts zeven mensen konden levend uit de rivier worden gehaald. Naar alle waarschijnlijkheid zijn 28 van de 35 opvarenden verdronken. Behalve twee Hongaarse bemanningsleden zaten er Zuid-Koreaanse toeristen op de rondvaartboot.

Enkele honderden hulpverleners zochten afgelopen dagen naar de vermisten. Ook in Zuid-Korea is de ramp met de boot hard aangekomen. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vroeg de Hongaarse premier Orbán alles in het werk te stellen de vermiste toeristen te vinden.

De Hongaarse politie arresteerde donderdag de kapitein van het cruiseschip dat betrokken was bij het ongeval. Hij zou zich roekeloos hebben gedragen. De 64-jarige man ontkent dat.