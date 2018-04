„Douma nu volledig in handen van leger Syrië'”

Het Syrische regeringsleger heeft de stad Douma in Oost-Ghouta volledig in handen. Dat zegt een Russische legerfunctionaris volgens persbureau TASS, dat meldt dat de Russische militaire politie wordt ingezet om de orde in de plaats te bewaren.

De strijdkrachten van de Syrische leider Bashar al-Assad zouden inmiddels heel Oost-Ghouta hebben ingenomen. Het gebied bij hoofdstad Damascus was dit jaar het toneel van hevige gevechten. De opmars van de regeringsgezinde troepen ging gepaard met zware bombardementen en artilleriebeschietingen.

Duizenden strijders en hun familieleden zouden Douma de afgelopen dagen hebben verlaten. Ze hadden een akkoord bereikt over hun aftocht.