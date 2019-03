Douaniers wegens brexit in actie in Calais

Franse douaniers zijn in Calais en Duinkerken met stiptheidsacties begonnen om meer loon te eisen en aan te geven wat er na de brexit te wachten staat. De acties hebben onmiddellijk geleid tot lange files vrachtauto’s voor de toegangswegen naar de tunnel naar Engeland of naar de veerboten.

Een baas van een vakbond van douanepersoneel, David-Olivier Caron, zei dat er nu veel scherper wordt gecontroleerd en dat dit aangeeft wat er straks na de brexit aan de grens moet worden gedaan. Caron zei dat de regering naar de problemen van de douaniers moet luisteren. Het plan van Parijs om zevenhonderd extra douaniers in heel Frankrijk te plaatsen, zou volstrekt niet toereikend zijn.

De actievoerders klagen veel over de werkdruk. Hun werk wordt gevaarlijker en moeilijker, nog afgezien of er een brexit komt. Ze eisen meer beloning vanwege de risico’s van hun vak en vanwege nachtdiensten. Er werken nu ongeveer 360 douaniers in Calais en Duinkerken.