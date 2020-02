De Belgische douane heeft 432,6 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt tussen een lading tonijn op olie in een container van een schip uit Ecuador. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De drugs werden vorige week onderschept, maar dat is pas woensdag openbaar gemaakt door het ministerie van Financiën. Dat vermoedt dat de bende achter de smokkel van plan was om de drugs in het havengebied uit de container te halen.