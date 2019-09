Twee dorpen op het Griekse vakantie-eiland Zakynthos zijn zondag ontruimd wegens een grote natuurbrand. Een woordvoerder van de brandweer zei dat 300 bewoners en toeristen zijn geëvacueerd uit de plaatsen Keri en Agalas.

Hij zei dat het vuur mede door de harde wind in de buurt van de huizen in de dorpen is gekomen. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 100 brandweerlieden en enkele tientallen voertuigen. Eerder zondag waren enkele blusvliegtuigen ingezet.