Dorp weggespoeld door hevige regenval Oost-Afrika

In het oosten van Afrika zijn honderden doden gevallen en is een dorp volledig weggespoeld door de hevige regenval. Somalië, Oeganda, Rwanda, Kenia en Ethiopië zijn zwaar getroffen door het water. Honderdduizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten.

In Somalië is een volledig dorp weggevaagd door het water van overstroomde rivieren. In Oeganda is een ziekenhuis bijna volledig verwoest door het water.

Duizenden mensen moeten hun huis verlaten en ergens anders onderdak vinden. Veel mensen zijn naar hoger gelegen gebieden getrokken, waar ze worden opgevangen in scholen. De woordvoerder van de Oegandese premier zegt dat het coronavirus de situatie lastiger maakt. „Mensen moeten afstand van elkaar houden, maar hoe is dat mogelijk in een situatie als deze.”

In Ethiopië en in Kenia zijn meer dan 100.000 mensen op de vlucht geslagen voor het hoge water. Ook in die landen verstoort het noodweer de bestrijding van het coronavirus. „De gevluchte mensen worden samengebracht in kampen, waar de kans groot is om het virus op te lopen”, aldus een medewerker van het Keniaanse ministerie van Volksgezondheid.