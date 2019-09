Doorzoeking huis Epstein in Parijs

De Franse autoriteiten hebben huiszoekingen verricht in de Parijse woning van de overleden Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein en bij het Franse modellenbureau van een van zijn medewerkers. Dat zei een bron van het parket van Parijs.

De bron, die een eerder rapport van het radiostation France Info bevestigde, zei dat de huiszoekingen afgerond zijn.

Epstein werd gearresteerd op 6 juli en pleitte niet schuldig op beschuldigingen van kindermisbruik en mensenhandel, waarvan tientallen minderjarige meisjes het slachtoffer werden. Hij overleed op 10 augustus in zijn gevangeniscel op 66-jarige leeftijd. De conclusie van het autopsierapport was dat hij zichzelf had opgehangen.