„Doorzoeken Russisch vliegtuig was routine”

Groot-Brittannië heeft bevestigd dat een Russisch vliegtuig van Aeroflot uit Moskou vrijdag op Londen Heathrow is doorzocht. Minister van Veiligheid Ben Wallace noemde zaterdag de maatregel een gebruikelijke procedure.

„Dat gebeurt om het Verenigd Koninkrijk te beschermen tegen de georganiseerde misdaad en om bescherming te bieden tegen degenen die schadelijke zaken als drugs en vuurwapens het land proberen binnen te brengen”, liet Wallace weten. Hij voegde eraan toe dat het Russische toestel na de controle gewoon kon vertrekken.

Eerder had Rusland de doorzoeking van het vliegtuig van Aeroflot een „regelrechte provocatie” genoemd. Volgens de Russen is het tegen alle regels om een vliegtuig te doorzoeken zonder dat het cabinepersoneel aan boord is.

De verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland is sinds de aanslag op de oud-spion Sergej Skripal verslechterd. Over en weer zijn tientallen diplomaten uitgewezen.