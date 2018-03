Doorzoeken Russisch vliegtuig is „provocatie”

Rusland is verbolgen over een doorzoeking van een Russisch vliegtuig van Aeroflot uit Moskou dat vrijdag op Londen Heathrow is geland. De Russische ambassade in Groot-Brittannië zegt dat de doorzoeking een „regelrechte provocatie” is. Volgens de Russen is het tegen alle regels om een vliegtuig te doorzoeken zonder dat het cabinepersoneel aan boord is.

De Britse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het vliegtuig is inmiddels weer vertrokken naar Moskou. De Londense politie zegt van niets te weten.

De verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland zijn sinds de aanslag op de oud-spion Sergej Skripal zwaar verslechterd. Over en weer zijn tientallen diplomaten uitgewezen. Ook andere landen, zoals Nederland, hebben Russische diplomaten uitgewezen.