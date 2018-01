„Doorbraak in overleg Duitse partijen”

De Duitse christendemocraten en sociaaldemocraten hebben volgens bronnen na ruim 24 uur onderhandelen een principe-akkoord bereikt. Daarmee is een nieuwe Grote Coalitie (GroKo) met CDU/CSU en SPD een stapje dichterbij gekomen. De partijleiders willen nu formeel gaan onderhandelen over het vormen van een nieuwe coalitie.

De partijen regeren nu ook al samen, maar voortzetting van die samenwerking was na de verkiezing niet vanzelfsprekend. De SPD van Martin Schulz leed een nederlaag en wilde eigenlijk oppositie voeren. Leden van zijn partij mogen zich later nog uitspreken over het starten van formele coalitieonderhandelingen. Dat gebeurt naar verwachting op 21 januari.

De partijen zaten afgelopen dagen al om de tafel voor de verkennende gesprekken. Daar moest uit blijken of voldoende pijnpunten konden worden weggenomen om verder te praten. De laatste ronde, die donderdagochtend begon, bleek zwaar: na ruim een dag was er nog altijd geen witte rook.

De doorbraak kwam vrijdag in de loop van de ochtend. De CDU van bondskanselier Angela Merkel, zusterpartij CSU van Horst Seehofer en de SPD van Schulz slaagden erin een basis te leggen voor de verdere onderhandelingen. De partijleiders presenteerden een conceptversie van het 28 pagina’s tellend onderhandelingsresultaat aan partijgenoten.

De onderhandelingsteams van de betrokken partijen bogen zich daarop over de tekst. De SPD-delegatie zou al akkoord zijn gegaan, zeggen ingewijden.