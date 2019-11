‘Doorbraak’ in onderzoek naar longziekte VS

Amerikaanse onderzoekers melden een doorbraak in het onderzoek naar de mysterieuze longziekte die duizenden mensen heeft getroffen. In vloeistoffen uit de longen van 29 patiënten zijn sporen aangetroffen van vitamine E acetaat, meldt het Centrum voor Ziektebestrijding- en preventie (CDC).

Makers van illegale vapingvloeistoffen zouden vitamine E acetaat in hun producten gebruiken als een soort versnijdingsmiddel. Een CDC-functionaris zegt dat het middel ook in levensmiddelen en huidproducten zit en dan niet gevaarlijk is. Ze beklemtoont wel dat er een verschil is tussen het doorslikken en inademen van stoffen.

In de Verenigde Staten zijn zeker 39 mensen overleden aan de longaandoening, die in verband is gebracht met het roken van e-sigaretten. Meer dan 2000 personen zijn ziek geworden. Hoewel vitamine E acetaat is aangetroffen in alle 29 monsters, benadrukt het CDC dat verder onderzoek nodig is om een definitieve uitspraak te kunnen doen over de oorzaak van de longaandoening.