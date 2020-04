Door Trump ontslagen inspecteur-generaal verdedigt zich

De inspecteur-generaal voor de Amerikaanse inlichtingendiensten denkt dat president Donald Trump hem heeft ontslagen vanwege de wijze waarop hij omging met de melding van een klokkenluider. Die klacht leidde uiteindelijk tot de afzettingsprocedure tegen Trump.

„Het is moeilijk om niet te denken dat de president zijn vertrouwen in me verloor omdat ik mijn wettelijke plichten als een onafhankelijke en onpartijdige inspecteur-generaal in eer en geweten heb vervuld”, zegt de ontslagen topfunctionaris Michael Atkinson volgens de nieuwssite Politico. „En omdat ik vastberaden was dat te blijven doen.”

Atkinson ging als inspecteur-generaal over de inlichtingendiensten. Hij informeerde het Congres over de klacht van de klokkenluider over Trump. Die vroeg in een telefoongesprek met de president van Oekraïne om een onderzoek naar een politieke tegenstander, de Democraat Joe Biden.

Trump maakte zaterdag op een persconferentie van zijn hart geen moordkuil. „Ik vond dat hij zijn werk verschrikkelijk slecht deed. Echt verschrikkelijk”, zei de president over Atkinson. „Hij stapte met die verschrikkelijke en inaccurate klokkenluidersmelding naar het Congres.”

De president liet het Congres vrijdag al weten dat hij af wilde van de inspecteur-generaal. Het duurt daarna formeel nog 30 dagen totdat zijn vertrek ook een feit is. Bronnen zeggen dat Atkinson direct met verlof is gestuurd en daardoor feitelijk al niet meer in functie is.