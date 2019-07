Door politie gedode mensen gevonden in put Rio

Zeker twaalf lichamen van mensen die gedood zijn door de militaire politie in Rio de Janeiro zijn vrijdag gevonden in een put. Dat heeft de politie van de Braziliaanse stad bekendgemaakt.

De mensen werden ontvoerd, gemarteld en daarna vermoord door de militaire politie. De lichamen in de put waren al in staat van ontbinding. Ook zijn er veel botten gevonden, waardoor er mogelijk meer dan twaalf lichamen in de put zijn gedumpt.

De put werd gevonden tijdens een onderzoek naar de criminele bende Curicica in de wijk Itaboraí. Deze bende wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker vijftig moorden in de laatste achttien maanden. In de sloppenwijken in Rio de Janeiro voert de militaire politie vaak een zware en gewelddadige strijd met drugsbendes om de macht in het gebied.