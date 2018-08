Door opa vergeten baby overlijdt in auto

Een baby van tien maanden oud is door de hitte bezweken in een auto op het Spaanse eiland Mallorca. Haar 56-jarige opa was het meisje vergeten nadat hij om 7 uur ’s ochtends uit de auto was gestapt in de plaats Manacor.

Volgens de politie schoot het de man omstreeks 15.00 uur te binnen dat hij zijn kleindochter in de auto had achtergelaten, meldde de krant El Periódico. Bij aankomst bij de auto bleek de baby te zijn overleden.

Haar grootvader is ingestort. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis van Manacor.