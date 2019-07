Door Iran geënterd schip is de Riah

Iran heeft een kleine olietanker, de Riah, geënterd omdat daarmee Iraanse olie zou worden gesmokkeld. De Revolutionaire Garde heeft via onder meer PressTV beelden verspreid van het enteren van de ruim 30 jaar oude boot die onder Panamese vlag vaart. Het militaire korps meldde donderdag daarmee voor het eerst duidelijk dat het om dit schip gaat. De twaalf bemanningsleden zijn gearresteerd.

Het vaartuig verdween 13 juli en eerst waren er berichten dat het door motorstoring op sleeptouw was genomen naar een Iraanse haven. Vervolgens meldde de Revolutionaire Garde enkel dat een buitenlandse tanker is aangehouden. Pas donderdag openbaarde de garde met de beelden dat de Riah is opgebracht. Het zou gaan om een bunkertanker of bevoorradingsschip dat vooral langs de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Oman actief is en waarschijnlijk van een onderneming uit de VAE is.

De spanning in de wateren tussen Iran en het Arabisch schiereiland stijgt verder sinds Iran wordt beschuldigd er tankers te hebben belaagd. Halverwege afgelopen maand werden in de Golf van Oman een Japanse en Noorse tanker getroffen door branden, nadat ze met projectielen waren bestookt. Iran zegt hier niets mee te maken te hebben. De tankers werden belaagd toen de Japanse premier Teheran bezocht.

Vooral Washington beweert met zijn bondgenoten dat Iran achter de incidenten zit. Begin deze maand werd een Iraanse tanker vastgelegd in Gibraltar omdat het olie naar Syrië zou smokkelen. Iran is daar woedend over.

Het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde vormt op veel terreinen de militaire en economische elite en voorhoede van het conservatieve sjiitische bewind. Het bemoeit zich overal mee, inclusief de bewaking van de kust.