Door Boko Haram ontvoerde meisjes met familie herenigd

Meer dan drie jaar na hun ontvoering door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram zijn 82 onlangs vrijgelaten schoolmeisjes uit Chibok met hun familie herenigd. De ouders mochten hun dochters zaterdag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja in de armen sluiten. Dat zorgde voor emotionele beelden. Een vertrouweling van president Muhammadu Buhari zette een korte videoclip van het weerzien op Twitter.

Deze groep overwegend christelijke scholieren kwam begin mei al vrij maar werd uit voorzorg door de autoriteiten nog even geïnterneerd. De veiligheidsdienst wilde de identiteit van de meisjes en jonge vrouwen met zekerheid vaststellen en uitsluiten dat de slachtoffers zodanig waren gehersenspoeld dat ze mogelijk aanslagen zouden plegen.

Boko Haram kidnapte in april 2014 in Chibok ongeveer 270 leerlingen. Ze moesten zich in gevangenschap bekeren tot de islam. Een deel van de ontvoerden werd misbruikt als seksslavin. Naar schatting honderd meisjes worden nog vermist.