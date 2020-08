Door Banksy betaald reddingsschip in problemen

Een door de Britse kunstenaar Banksy gefinancierd reddingsschip met migranten verkeert in de problemen op de Middellandse Zee. Het gaat om het schip Louise Michel dat 219 vluchtelingen aan boord heeft die voor de kust van Libië uit zee zijn gehaald.

De bemanning heeft via Twitter alarm geslagen en om hulp gevraagd aan de autoriteiten in Italië, Malta en Duitsland. „We naderen een noodsituatie. We hebben direct hulp nodig”, aldus een van de boodschappen.

Het vaartuig zou onbestuurbaar zijn geworden door onder andere het grote aantal vluchtelingen aan boord. Een asielzoeker zou inmiddels zijn overleden.

De Louise Michel, vernoemd naar een Franse feministische anarchist, is een voormalig Frans marineschip dat wit en paars is geschilderd. Het schip is sinds vorige week actief en is betaald met de opbrengst van kunstwerken die Banksy verkocht.