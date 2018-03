Doodzieke vrouw Salisbury is dochter ex-spion

De vrouw die bij de doodzieke voormalige spion Sergej Skripal in het Zuid-Engelse Salisbury is aangetroffen, is zijn 33-jarige dochter Joelia. Dit hebben de Engelse autoriteiten meegedeeld.

Beiden werden zondag ernstig ziek en bewusteloos gevonden op een bankje bij een winkelcentrum. Ze zijn volgens de politie met een nog onbekende substantie toegetakeld en liggen in het ziekenhuis. Voor hun leven wordt gevreesd, meldde de BBC.

Skripal werd in 2006 in Rusland veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf omdat hij werkte voor de Britse inlichtingendienst MI6. Hij onthulde onder meer de identiteit van Russische geheim agenten die undercover in Europa werkten. Rusland meldde indertijd dat Skripal voor informatie die hij sinds 1992 doorspeelde 100.000 dollar heeft gekregen.

Het roept herinneringen op aan de liquidatie van Alexander Litvinenko. Deze ex-officier van de Russische veiligheidsdienst FSB en voorganger KGB ontsnapte aan vervolging in zijn vaderland door naar Engeland te vluchten. Begin november 2006 werd hij ernstig ziek en overleed drie weken later. Hij bleek vermoord met het radioactieve polonium, dat in een hotel in zijn thee was gedaan.

Een woordvoerder van het Kremlin noemde het lot van de Skripals dinsdag tragisch en bood Russische hulp aan bij het onderzoek.