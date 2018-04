Doodzieke Alfie mag niet naar Italië

Het ernstig zieke Britse kind Alfie Evans mag niet in Italië worden behandeld. De ouders van de 23 maanden oude jongen wilden hem laten opnemen in een ziekenhuis in Rome, maar een rechtbank stak daar volgens Britse media in hoger beroep een stokje voor.

Het kind lijdt aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening. Britse rechters oordeelden eerder dat het zinloos is hem verder te behandelen omdat er geen hoop op herstel is. Het kinderziekenhuis in Liverpool heeft de apparatuur die Alfie in leven hield inmiddels uitgezet.

Het lot van de jongen heeft zowel binnen als buiten Groot-Brittannië voor ophef gezorgd. De Italiaanse regering had Alfie onlangs de Italiaanse nationaliteit gegeven. Op verzoek van de paus zou bovendien een luchtambulance zijn klaargezet om het kind te vervoeren.