Doodzieke Alfie krijgt Italiaans paspoort

Een ernstig ziek Brits kind heeft de Italiaanse nationaliteit gekregen. Dat moet de ouders van de 23 maanden oude Alfie Evans in staat stellen hun zoon „onmiddellijk” naar Italië over te brengen, bericht het Italiaanse persbureau ANSA.

Het lot van Alfie heeft de gemoederen in Groot-Brittannië hoog doen oplopen. De ouders willen hun kind laten opnemen in een Italiaans ziekenhuis, maar Britse artsen vinden dat de behandeling moet worden beëindigd. Het kind lijdt aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening. Britse rechters oordeelden eerder dat het zinloos is hem verder te behandelen omdat er geen hoop op herstel is.

Zo’n tweehonderd aanhangers van de ouders verzamelden zich maandag buiten het kinderziekenhuis in Liverpool, waar de jongen in leven wordt gehouden. De politie moest ingrijpen om te voorkomen dat een groep actievoerders het gebouw binnen zou gaan, bericht The Guardian. De vader van Alfie had mensen opgeroepen naar het ziekenhuis te komen om te bidden voor zijn zoon.