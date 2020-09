Doodvonnissen na brand met 260 doden in Pakistan

De dodelijkste industriebrand uit de Pakistaanse geschiedenis was het gevolg van brandstichting. Tot dat oordeel kwam een Pakistaanse gerechtshof, dat de twee mannen ter dood veroordeelde die verantwoordelijk zouden zijn voor de brand bij de kledingfabriek.

Bij de brand in Karachi vielen in 2012 zo’n 260 doden. Medewerkers van het bedrijf zaten volgens overlevenden als ratten in de val. Het hof oordeelde dinsdag dat de brand is aangestoken omdat de eigenaren van de fabriek weigerden om zich te laten afpersen en geld te betalen.

De twee veroordeelde mannen waren gelieerd aan de politieke partij MQM-P. Die maakt nu deel uit van de regeringscoalitie die het land bestuurt. Het huidige partijbestuur zegt niets te maken te hebben met de dodelijke brand.

Het proces nam acht jaar in beslag. Er kwamen honderden getuigen aan het woord. Een betrokken advocaat zegt dat vier andere verdachten zijn vrijgesproken en nog eens vier personen schuldig zijn bevonden aan medeplichtigheid.