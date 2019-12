Doodvonnis voor vijf verdachten moord Khashoggi

Saudi-Arabië heeft vijf mensen ter dood veroordeeld voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul. Dat heeft de openbaar aanklager in Saudi-Arabië bekendgemaakt. Drie andere mensen zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Khashoggi werd in oktober vorig jaar gedood op het Saudische consulaat toen hij daar kwam om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post regelmatig kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden.

In totaal waren elf mensen aangeklaagd. Acht zijn veroordeeld, tegen mensen uit kringen rond de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman zou geen bewijs zijn gevonden. Een belangrijke adviseur van het koningshuis, Saud al-Qahtani, is een van de mensen die werd vrijgesproken. Hij werd eerder nog gezien als belangrijkste verdachte.

Volgens de Saudische autoriteiten was het de bedoeling dat Khashoggi werd meegenomen naar Saudi-Arabië, niet dat hij werd gedood. De moord zou in opdracht zijn gepleegd van de kroonprins, maar Saudi-Arabië ontkent dat Bin Salman erbij betrokken was.