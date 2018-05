Een rechtbank in Bangladesh heeft twee mannen ter dood veroordeeld voor de moord op een hoogleraar iets meer dan twee jaar geleden. Drie anderen kregen levenslang.

Het slachtoffer, Rezaul Karim Siddiquee (58), was hoogleraar Engels aan de universiteit in de stad Rajshahi. Hij werd toen hij bij een bushalte stond te wachten met messen afgeslacht. Islamitische Staat eiste de moord later op. De man werd vermoord vanwege zijn ‘oproep tot atheïsme’.