Doodstraffen na albinomoord Malawi

Een rechtbank in Malawi heeft drie mensen ter dood veroordeeld voor de moord op iemand met albinisme. De daders sloegen het slachtoffer in 2015 dood met gereedschap en hakten ledematen af, melden de autoriteiten. De rest van het lichaam zou zijn begraven in een tuin.

Het straatarme Afrikaanse land is sinds 2014 opgeschrikt door een reeks moorden op mensen met albinisme. Zij hadden door die erfelijke aandoening een lichte huid. Hun lichaamsdelen worden soms gebruikt bij occulte rituelen. Die moeten leiden tot rijkdom of geluk.

Amnesty International meldde eerder dit jaar dat in het land sinds november 2014 zeker 163 misdrijven tegen mensen met de aandoening zijn gemeld, waaronder 22 moorden. President Peter Mutharika heeft een commissie ingesteld om dat geweld te onderzoeken.

Het doodvonnis tegen de twee mannen en een vrouw is dinsdag uitgesproken in de plaats Mchinji. Het is onduidelijk of zij ook daadwerkelijk ter dood worden gebracht. Malawi heeft sinds 1994 geen executies meer uitgevoerd. Doodstraffen worden omgezet naar levenslang.