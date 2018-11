Doodstraffen geëist voor moord Khashoggi

De openbaar aanklager in Saudi-Arabië eist doodstraffen voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul begin oktober.

Elf mensen zijn beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi. Tegen vijf van hen wordt nu de doodstraf geëist. In totaal zijn 21 mensen opgepakt in verband met de zaak. Volgens de hoofdaanklager werd Khashoggi gewurgd in het consulaat en werd zijn lichaam vervolgens in stukken gesneden. Waar het lichaam is, blijft nog onbekend. Het onderzoek loopt nog.

De aanklager meldde verder dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman niet op de hoogte was van de missie rond Khashoggi. De journalist was een criticus van Bin Salman en woonde in de Verenigde Staten.

Volgens de Saudische autoriteiten was het de bedoeling om Khashoggi, columnist van The Washington Post, terug naar Saudi-Arabië te halen. De opdracht hiervoor kwam van het plaatsvervangend hoofd van de Saudische inlichtingendienst, aldus de aanklager. Khashoggi werd vermoord nadat gesprekken om hem te overtuigen mee terug te komen waren mislukt.

Khashoggi werd om het leven gebracht, kort nadat hij bij het consulaat naar binnen was gegaan om wat papierwerk voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Hij werd nooit meer teruggezien.

Turkije liet zaterdag nog weten bandopnames met details over de dood van Khashoggi te hebben overhandigd aan bondgenoten en aan Saudi-Arabië. President Recep Tayyip Erdogan zei dat de opnamen zijn verstrekt aan de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.