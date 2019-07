De vroegere burgemeester van de Iraanse hoofdstad Teheran is ter dood veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Volgens justitie werd Mohammad Ali Najafi schuldig bevonden aan het doodschieten van zijn vrouw in hun huis in Teheran in mei.

Haar lichaam werd gevonden in de badkuip, kort nadat de 67-jarige Najafi zich zelf bij de politie had aangegeven en daar de moord had bekend. De vroegere eerste burger kreeg ook nog twee jaar cel voor illegaal wapenbezit.

Hij kan nog in beroep.