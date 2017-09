Doodstraf voor aanslagen in Mumbai in 1993

Twee mannen hebben in India de doodstraf gekregen wegens betrokkenheid bij een reeks dodelijke bomaanslagen in 1993 in de stad Mumbai. Zeker 257 mensen kwamen daardoor om het leven.

Twee anderen werden veroordeeld tot levenslang. Een vijfde betrokkene kreeg tien jaar cel opgelegd. In 2015 werd al een veroordeelde opgehangen.

Destijds gingen op verschillende plaatsen in de stad explosieven af, onder meer bij de aandelenbeurs, een populaire bioscoop en twee drukke markten. Volgens onderzoekers werden de aanslagen gepleegd in opdracht van Indiaas meest gezochte man Dawood Ibrahim. De terroristen wilden met geweld tegen hindoes eerder gepleegd geweld tegen moslims vergelden.

Ibrahim zou zich in Pakistan schuilhouden, maar dat land ontkent dat.