Doodstraf voor 45 mensen in Libië

Een gerechtshof in Libië heeft woensdag 45 mensen veroordeeld tot de dood door een vuurpeloton. Ze krijgen deze straf voor het doden van mensen tijdens de opstand in de Libische hoofdstad Tripoli in 2011.

Volgens het ministerie van justitie gaat het om misdaden die zijn gepleegd door troepen die loyaal waren aan de toenmalige Libische leider Muammar al-Kaddafi kort voordat deze werd verdreven en afgezet. Eerdere doodvonnissen in het in verschillende kampen uiteengevallen Noord-Afrikaanse land zijn zover bekend niet uitgevoerd.

Het hof veroordeelde 54 andere personen tot vijf jaar gevangenisstraf en sprak 22 personen vrij.