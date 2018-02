Doodstraf na lynchpartij Pakistan

Een Pakistaanse rechtbank heeft een man ter dood veroordeeld voor zijn rol in een lynchpartij in april die een 23-jarige student het leven kostte. Een boze meute viel de man bij de universiteit in Mardan aan omdat hij godslasterlijke materiaal zou hebben verspreid via internet. Dat bleek later niet waar te zijn.

Tientallen mensen stonden voor de lynchpartij terecht. Vijf mensen kregen 25 jaar gevangenisstraf en 25 verdachten vier jaar. Nog eens 26 werden vrijgelaten. De moord ontlokte heftige discussies over blasfemiewetten in Pakistan.

Uit onderzoek bleek dat een collega-student en een medewerker van de universiteit het verhaal over de godslastering hadden verzonnen om de kritische student kwijt te raken. De man die de doodstraf kreeg, had op de student geschoten.